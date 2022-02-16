Украинская певица Алина Паш отказалась представлять страну на Евровидении

Певица Алина Паш с сожалением сообщила, что не будет представлять Украину на международном конкурсе «Евровидение». Решение отказаться от участия она приняла самостоятельно.

Паш поделилась новостью в посте на своей странице в Instagram. Певица призналась, что не хочет играть в политические игры, ведь считает себя артисткой, а не политиком. Она не выносит угроз и постоянных попыток взлома социальных сетей.

«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль», — написала артистка.

Власти Украины обвинили Паш в том, что она посещала Крым в 2015 году. Хотя певица делала все по закону и пересекала границу со стороны своей страны, ее обвинили в подделке документов. Также украинцы недовольны фотографиями артистки на Красной площади.