Проезд в метро Петербурга голыми и в зловонной одежде может обернуться штрафами

Депутаты Северной столицы приняли в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Они предполагают штрафы за нарушение правил пользования метрополитеном.

В частности, любителям ходить босиком, без одежды или в зловонных предметах гардероба могут грозить штрафы. То же касается случаев запуска беспилотников в метрополитене. Тех, кто спустился в метро без обуви, в зловонной одежде или провозит плохо пахнущую ручную кладь, могут начать штрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. Штраф от 2000 до 5000 рублей могут наложить за разведение костров и использование пиротехники.

Согласно поправкам в закон, попрошайничество в метро может караться штрафом в размере от 4000 до 5000 рублей. За передвижение по подземке на не предназначенных для этих целей средствах гражданам придется заплатить от 500 до 3000 рублей. Аналогичная сумма штрафа грозит и тем, кто захочет самостоятельно достать упавшие на рельсы предметы.