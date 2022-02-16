«Прекрасная мишень»: Сенатор Джабаров о прибытии танков США к границам Калининграда

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россию не беспокоит прибытие 13 американских танков M1A2 Abrams в Польшу. Переброску тяжелой техники из США запечатлели на видео жители небольшого городка Корше на севере страны. А расстояние оттуда до границы с Калининградской областью — всего 20 километров.

Этот факт, по словам сенатора, ничуть не тревожит Москву, поскольку к защите эксклава российские власти подошли основательно. В этом контексте переживать должны сами американцы, отшутился собеседник «Политики Сегодня».

«Пусть они лучше думают, что их танки являются прекрасной мишенью для нашего гарнизона, который в Калининградской области стоит. Поэтому пусть сидят смирно и не нарушают правил пребывания на чужом континенте», — предупредил чиновник.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Так, на днях американский журнал Forbes сообщил о переброске в Калининград нескольких истребителей МиГ-31К, вооруженных высокоточными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Это новейшее ударное оружие, способное уничтожить столицы большинства европейских стран в течение десяти минут после запуска.

Вместе с тем Россия еще четыре года назад разместила в эксклаве ракетные комплексы «Искандер-М». Причем на постоянной основе. Тогда эту новость в США расценили как «шаг к дестабилизации» и выразили беспокойство по поводу безопасности граничащих с Калининградской областью союзников по НАТО.

Нынешнюю усиленную переброску войск США в страны Восточной Европы Джабаров назвал «психологическими атаками» на Россию, к которым в Москве, тем не менее, относятся «спокойно».