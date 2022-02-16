Кремль: Путин встретится с Лукашенко в Москве 18 февраля

Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоятся 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дипломатическая встреча Путина и Лукашенко пройдет в Москве в пятницу, 18 февраля. Главы государств обсудят актуальную повестку на политическом поле.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности», — пишут в официальном сообщении.

Ранее глава РФ Путин провел рабочую беседу с белорусским лидером Лукашенко по телефону. В ходе разговора лидеры двух стран подняли на обсуждение ситуацию вокруг ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.