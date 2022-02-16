Президент Сербии Александр Вучич вручил Джонни Деппу медаль «За заслуги»

Голливудский актер Джонни Депп удостоился чести получить из рук сербского президента Александра Вучича награду «За заслуги» за вклад в развитие местного творческого сообщества.

В 1993 году актер сыграл главную роль в фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта». Картина завоевала специальный приз Берлинского кинофестиваля. Депп рассказал о дружбе с режиссером, который, по его мнению, совсем не принадлежит Голливуду.

«Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем», — рассказал актер.

Депп признался, что полученная из рук Вучича награда стала большой честью для него. Он пообещал оправдать надежды сербского народа. Также в 2021 году голливудский актер посетил Белград, где представил мультипликационный сербско-итальянский сериал Puffins Impossible. Депп озвучил главного персонажа, а производством проекта занималась компания Милоша Биковича.