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Президент Сербии Александр Вучич вручил Джонни Деппу медаль «За заслуги»

Общество
Президент Сербии Александр Вучич вручил Джонни Деппу медаль «За заслуги»

Голливудский актер Джонни Депп удостоился чести получить из рук сербского президента Александра Вучича награду «За заслуги» за вклад в развитие местного творческого сообщества.

В 1993 году актер сыграл главную роль в фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта». Картина завоевала специальный приз Берлинского кинофестиваля. Депп рассказал о дружбе с режиссером, который, по его мнению, совсем не принадлежит Голливуду.

«Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем», — рассказал актер.

Депп признался, что полученная из рук Вучича награда стала большой честью для него. Он пообещал оправдать надежды сербского народа. Также в 2021 году голливудский актер посетил Белград, где представил мультипликационный сербско-итальянский сериал Puffins Impossible. Депп озвучил главного персонажа, а производством проекта занималась компания Милоша Биковича.

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