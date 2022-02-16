Sohu: Запад с нетерпением ждет дальнейших шагов Путина по украинскому вопросу

Мир столкнулся с новым этапом геополитической нестабильности. Сейчас жители многих стран затаив дыхание ждут следующего шага президента РФ Владимира Путина по вопросу Украины, пишет китайское издание Sohu.

Ситуация на Украине стала одним из самых напряженных моментов в жизни Европы. Президент Владимир Зеленский отвергает сообщения западных СМИ о «российском вторжении». Москва тем временем провела учения у западных рубежей.

«Теперь все начали задумываться: что будет дальше?» — раскрыли положение в мире китайские аналитики.

В Sohu добавили, что никто на планете Земля не знает, как будет развиваться сценарий на территории Украины. Поэтому все ждут, какой шаг предпримет Владимир Путин, так как даже Соединенные Штаты Америки не знают, как повернется ситуация в Киеве.

«При этом США продолжают намекать, что Россия якобы в любое время можно начать "вторжение" на Украину», – добавили авторы публикации.

Китайские журналисты напомнили, что российский лидер на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал, какие шаги будет предпринимать Москва в украинском вопросе. Владимир Путин заявил: Россия будет действовать по плану, который станет складываться из обстановки в соседней стране.