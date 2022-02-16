«Вопиющий случай»: членство депутата Буданова в «ЕР» приостановлено после смертельного ДТП

Члены «Единой России» на время исключили крымского депутата Игоря Буданова из партии после сообщений в СМИ об его причастности к смертельному ДТП.

По предварительным данным, чиновник, сидевший за рулем иномарки, наехал на пенсионерку и скрылся с места преступления. От полученных травм женщина умерла в больнице. После произошедшего злоумышленник вымыл машину, чтобы избавиться от улик.

«Это вопиющий случай — сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в «Единой России» Игоря Буданова приостановлено», — сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

Он добавил, что, если подтвердят вину Буданова, то будет рассмотрен вопрос об окончательном его исключении из «Единой России». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.