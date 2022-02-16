Россияне последними представят короткую программу в парном катании на ОИ-2022

Российские спортивные пары последними выступят с короткой программой на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Стали известные стартовые номера российских дуэтов, которые примут участие в соревнованиях спортивных пар в рамках ОИ-2022. В короткой программе они выступят в последней группе. Чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 16-й стартовый номер. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят в короткой программе под 18-м номером, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выйдут на лед последними. Соревнования спортивных пар на ОИ-2022 начнутся 18 февраля.