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Голодающая пенсионерка из ЯНАО попросила депутатов купить ей еду

Общество
Голодающая пенсионерка из ЯНАО попросила депутатов купить ей еду

Российская пенсионерка из села Сеяха (ЯНАО) обратилась к местным депутатам за помощью. На просьбу женщины откликнулся депутат Заксобрания от «Единой России» Тимофей Лаптандер.

Пожилая женщина попросила предоставить ей бесплатно еду. В ходе общения с пенсионеркой депутаты выяснили, что ей нужна срочная замена унитаза и выключателя. К тому же у нее сломался водонагреватель. Местные политические деятели помогли женщине разобраться с бытовыми проблемами.

«Одинокая пенсионерка из отдаленного поселка Сеяха Ямальского района обратилась к местным единороссам за помощью. Елена Салиндер попросила предоставить ей безвозмездно продукты», — отмечает URA.RU.

К партийцам ранее обратилась за помощью воспитательница из Нового Уренгоя. Женщина, живущая с маленьким ребенком, замерзала в квартире. Ей оказали необходимую помощь.

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