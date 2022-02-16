CNN: Байден готовит американцев к трудностям из-за противостояния с Россией

Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными последствиями, если Белый дом введет новые санкции против России. К такому выводу пришел американский аналитик Стивен Коллинсон в статье для CNN.

По словам автора материала, многие американские граждане обеспокоены тем, что действующая власть втянула их в противостояние с Москвой, сравнимое с холодной войной 70-х годов прошлого века. На фоне этого президент США Джо Байден попытался объяснить соотечественникам, что происходит. Именно для этого он и сделал публичное заявление 15 февраля, пишет «ПолитРоссия».

«Байдену необходимо было подготовить американцев к трудностям, которые могут возникнуть, в том числе к резкому росту цен на энергоносители», — отметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что своим обращением американский лидер пытался восстановить репутацию опытного политика, которая серьезно пострадала после бегства США из Афганистана. Плюс ко всему Байден хотел подстраховаться от еще большего политического ущерба, предупредив американцев о неизбежном для страны ущербе в случае обострения отношений с Россией из-за ситуации вокруг Украины.

«Если США и их союзники введут новые разрушительные санкции, это вызовет очень жесткую реакцию России», — констатировал Коллинсон.

Американский лидер ранее заявил, что США не хотят дестабилизировать обстановку в России. По его словам, россиянам не стоит бояться НАТО и Украину.