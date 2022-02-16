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Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде

Спорт
/ Обновлено: 16 февраля 2022 15:26
Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде

Россиянин Илья Буров успешно выступил на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Фристайлист завоевал бронзовую медаль.

В ходе своего выступления Буров набрал 114,93 баллов и занял третье место. Россиянина обогнал украинский фристайлист Александр Абраменко, набравший 116,50 баллов. Золото выиграл китаец Гуанпу Ци со 129,00 баллами.

Для команды Олимпийского комитета России это уже не первая награда за сегодня. Российские олимпийцы завоевали 16 февраля три бронзовые и одну серебряную медаль.

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