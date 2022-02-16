«Арестуйте их». Власти США требуют подавить протесты в Канаде, забыв о демократии

Канаду продолжают сотрясать антиправительственные протесты, бороться с которыми начали не только местные власти, но и руководство США. Противоречия бунтовщиков и администрации премьер-министра страны Джастина Трюдо все больше обостряются: ни власти, ни протестующие не согласны идти на уступки.

Все началось с демонстраций дальнобойщиков, недовольных антикоронавирусными мерами, согласно которым все водители грузовиков, прибывающих в Канаду, должны быть вакцинированы. Третью неделю они перекрывают приграничные дороги и мосты страны, подрывая торговлю с другими странами, включая Соединенные Штаты.

Пока правительство Трюдо переживает кризис народного доверия и обвиняется в недемократичности, Вашингтон беспокоится о возможном распространении канадского «пожара революции» на территорию самих США. Администрация Джо Байдена не намерена терпеть убытки для американской экономики и хочет побыстрее разобраться с неудобными протестующими, причем отнюдь не «демократичными» методами.

Global Look Press / Katherine Cheng/Keystone Press Agency

Чрезвычайная ситуация

15 февраля в Канаде анонсировали объявление режима ЧС на территории всей страны. Событие для нации неординарное: в последний раз он вводился во время борьбы за независимость Квебека в 1970 году. Закон о чрезвычайных ситуациях запрещает собрания вокруг государственных зданий, резиденций, памятников и вблизи «критически важной инфраструктуры», включая мосты. Тогда митинги дальнобойщиков станут незаконными. Как заявил премьер-министр Трюдо, режим ЧС необходим для устранения «сбоев в работе по всей стране» из-за акций протестов.

Впрочем, и до введения чрезвычайного положения без жесткого правосудия не обошлось. Накануне в Куттсе четверо мужчин были арестованы по обвинению в заговоре с целью убийства сотрудников канадской конной полиции, еще девятерых человек задержали по факту хулиганства и применения оружия во время протестов.

Global Look Press / Lin Wei/XinHua

Помимо народной критики «драконовских» мер, применяемых Трюдо, против стратегии премьер-министра от Либеральной партии выступают депутаты Консервативной партии. Они полагают, что конфронтация властей с демонстрантами лишь ухудшит ситуацию. Трюдо же уверен, что именно консервативные политики поощряют лидеров протестных блокад.

«Блокады оказывают негативное влияние на канадскую экономику и на отношения Канады со своими торговыми партнерами, включая Соединенные Штаты. <...> Увеличение беспорядков и насилия будут еще больше угрожать безопасности канадцев», — отмечается в приказе кабинета министров о введении режима ЧС.

Global Look Press / Frank Gunn/Keystone Press Agency

Тем временем большие грузовики продолжают блокировать движение на улицах возле здания парламента, а протестующие устраивают ночные демонстрации, сообщают канадские СМИ. Дальнобойщики подходят к забастовке с умом, прекрасно зная, на что давить — например, они перекрыли самую загруженную трассу между Канадой и США.

Примечательно, что арест грозит и тем, кто помогает дальнобойщикам едой, бензином или даже переводом денег в поддержку протестов. Министр финансов Кристия Фриланд заявила, что после объявления режима ЧС краудфандинговые платформы будут сообщать властям о крупных транзакциях в пользу митингующих — тех, кто перечисляет им деньги, власти открыто называют «внутренними террористами».

Одновременно правительство Трюдо пытается ввести прямое госрегулирование интернета, а сам премьер-министр уличен в симпатиях к политической системе Китая как «базовой диктатуре». Но в случае с соседней Канадой американскую сторону идеологические вопросы не беспокоят: Белый дом требует срочно стабилизировать ситуацию.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Американское недовольство

Администрация Байдена «демократизировать» канадские власти не пытается, а, напротив, называет подавление забастовки «вопросом национальной безопасности».

В ночь на 15 февраля полиция расчистила мост через реку Детройт, который более двух недель удерживали демонстранты — на него приходится 28% всего грузопотока между США и Канадой. Из-за этой акции протеста на заводах Toyota и Ford остановилось производство.

Но еще больше беспокоит Вашингтон бунт у национальных границ, обращает внимание политолог-американист Малек Дудаков. В других западных странах — от Австралии до Бельгии — дальнобойщики уже устраивают похожие забастовки.

«Американские спецслужбы считают, что водители грузовиков в США могут начать похожие акции протеста в ближайшие недели. <…> В январе инфляция в США обновила многолетний рекорд — 7,5%. Очевидно, что на фоне массовой забастовки дальнобойщиков транспортный кризис еще больше усугубится — а взлет инфляции станет уже совсем неостановимым», — отмечает Дудаков в Telegram.

Global Look Press / Adrian Wyld/Keystone Press Agency

Отнюдь не демократические настроения заразили и американский истеблишмент. Резонансным стало показательное заявление профессора Гарварда и эксперта по нацбезопасности в администрации президента Барака Обамы Джулии Кайем. Она считает, что протест канадских дальнобойщиков, который якобы «правые СМИ» приветствуют как борьбу за свободу, стал «проблемой экономики и безопасности».

«Проколите шины, опустошите бензобаки, арестуйте водителей и переместите грузовики», — призвала экс-советница Обамы в Twitter.

Несмотря на внутренние проблемы, власти Канады не отстают от актуальной общеевропейской повестки: ранее Трюдо заявил, что Оттава выделит Украине около 390 миллионов долларов для поддержки экономической устойчивости Киева. Подробнее — в нашей статье.