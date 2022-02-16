Заканчивающиеся на Украине запасы дизеля могут сыграть злую шутку с ВСУ

Украина не имеет достаточного запаса дизельного топлива, чтобы обеспечить им свою армию и железную дорогу в том случае, если Белоруссия прекратит поставлять ей нефтепродукты.

Об этом на прошедшей в Киеве пресс-конференции заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

По словам эксперта, украинские власти должны понимать, что теоретически Белоруссия действительно может на две-три недели перекрыть Киеву поставки нефтепродуктов, а значить им нужно задуматься, есть ли у страны запас дизельного топлива на 45 дней.

«Потому что дизель – это аграрии, «Укрзализница» и армия, — подчеркнул Денисенко. — То есть, если у нас нет 45-дневного запаса – считайте у нас остановилась железная дорога и армия. То есть дальше нас не надо уже завоевывать. В данном случае ответа на вопрос – есть ли у нас такой запас – нет ни у кого. У меня такое чувство, что такого запаса нет».

Таким образом, ключевым вопросом для властей Украины должно стать срочное создание двухмесячного запаса дизеля и горюче-смазочных материалов для «Укрзализницы» и армии, заключил Денисенко.

wikipedia.org / Міністерство інфраструктури України / CC BY 4.0

Напомним, в начале текущей недели стало известно, что Украину начали массово покидать бизнесмены и олигархи, уезжающие заграницу вместе с семьями, чтобы переждать там дни, когда по сообщениям США должно было начаться «российское вторжение» - 15 и 16 февраля. Одновременно с этим западные страны эвакуировали своих дипломатов из Киева во Львов, и призвали своих граждан спешно покинуть Украину.

Однако утром 16 февраля западным журналистам, на протяжении нескольких месяцев раздувавшим истерию о неминуемом «нападении» России на Украину, пришлось признать, что «вторжение» в указанное ими время не состоялось.