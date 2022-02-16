Ведущий Норкин вызвал хохот в студии «Места встречи» анекдотом про оперу

Телеведущий Андрей Норкин заставил зрителей шоу «Место встречи» схватиться за животы после нового анекдота про оперу. Ситуация произошла в эфире на телеканале НТВ.

В ходе политического ток-шоу началось жаркое обсуждение. Журналист решил оригинальной шуткой разрядить напряженную обстановку в студии. Шутка была про отца-юмориста, который объяснил сыну, что такое опера.

«— Папа, а что такое опера? — Опера, сынок, это такой спектакль, который начинается в 19:00, а когда через два часа ты смотришь на часы, они показывают 19:15», — пошутил Норкин.

Гости программы с восторгом встретили анекдот. Они бурными овациями и громким хохотом поддержали журналиста.

Стоит отметить, что Андрей Норкин регулярно радует зрителей и гостей остроумными шутками. Оригинальные анекдоты буквально стали визитной карточкой политического шоу. Его поклонники с нетерпением ждут новые выпуски программы «Место встречи».

Нередко обсуждение актуальных тем в ходе передачи перерастает в полноценный конфликт. Недавно Андрею Норкину пришлось выдворить из студии украинского политолога Василия Вакарова, который стал инициатором столкновения. Конфликт произошел во время обсуждения ситуации вокруг Киева и Минских соглашений.