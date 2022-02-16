Школьник сломал лодыжку при падении на скользком тротуаре в Петербурге

Десятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь после падения на скользком тротуаре в Петербурге. Родители пострадавшего обратились с заявлением в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел на проспекте Стачек. Специалисты диагностировали у ребенка перелом лодыжки. Юному пациенту оказывают необходимую помощь.

Прокуратура инициировала проверку, по результатам которой было установлено, что происшествие случилось из-за ненадлежащей уборки территории ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района». Суд рассматривает иск, предъявленный в отношении коммунальной службы, о компенсации причиненного морального вреда.

Все чаще не очищенные от снега и льда улицы становятся причиной травмирования петербуржцев. Местные жители указали на опасные условия, призвав губернатора Северной столицы Александра Беглова обратить внимание на проблему и принять меры. Однако ситуация до сих пор не изменилась, а горожане продолжают попадать в медицинские учреждения из-за падений на скользких улицах.