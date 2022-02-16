Украина отказалась от участия в Антитеррористическом центре СНГ

Киев решил отказаться от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра стран — участников СНГ. Об этом сообщили в Верховной раде Украины.

В парламенте пока не стали рассказывать, почему депутаты приняли такое решение.

Антитеррористический центр Содружества независимых государств обеспечивает координацию его участников в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Орган был сформирован в декабре 2000 года. Его штаб-квартира располагается в Москве, председателем является генерал-полковник Евгений Сысоев.