Ушел из жизни первый замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт

Первый замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт скончался в возрасте 94-х лет. О его смерти сообщили на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос».

Причины смерти Бальмонта пока не раскрываются. Информация о дате, времени и месте прощания с советским государственным деятелем будет размещена позднее.

Борис Бальмонт родился в городе Шуя 6 октября 1927 года. В период с 1973 по 1981 он занимал пост первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР, а с 1975 по 1981 находился на должности председателя Межведомственного совета по проекту «Энергия — Буран».

В копилке его личных достижений числятся такие звания, как почетный Академик Российской Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Депутат Верховного Совета СССР нескольких созывов, ветеран ВОВ и Герой Социалистического Труда. Также он является Кавалером 4-х орденов Ленина, лауреатом Государственных премий СССР и РФ, а также ордена Почета РФ.