Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в четвертьфинале хоккейного турнира на ОИ

Мужская сборная Финляндии по хоккею уверенно победила команду Швейцарии в четвертьфинальном матче на зимних Олимпийских играх в Пекине. Подопечные Юкки Ялонена разгромили соперника со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились форвард Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила. Ииро Пакаринен и Тему Хартикайнен поразили уже пустые ворота в третьем периоде. За сборную Швейцарии единственную шайбу в ворота Харри Сятери забросил Андрес Амбюль.

Таким образом сборная Финляндии вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира, где сыграет против команды Словакии. Матч между финнами и словаками пройдет в Пекине 18 февраля. Время начало встречи станет известно по завершении четвертьфинальной встречи Швеция — Канада.