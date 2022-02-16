Политолог Сосновский: встреча Путина и Шольца напугала Байдена

Президенту США Джо Байдену не понравилась встреча российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщил немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.

Эксперт подчеркнул, что волнение американского лидера связано с содержанием разговора Путина и Шольца, о котором глава США не осведомлен. Этой неясностью можно объяснить громкие заявления Байдена после завершения встречи президента России и канцлера ФРГ. Журналист при этом сравнил ситуацию с «игрой престолов».

По словам политолога, возможность союза России и Германии до жути напугала президента США.

«Германия может договориться с Россией — это страшный сон англосаксов. Байден в лице изменился, посмотрев видео Шольца и Путина. Макрон его вообще не волновал — Франция не Германия. Но если немцы с русскими вдруг понимать друг друга начинают, англосаксонский мир начинает дрожать», — пишет Сосновский в своем Telegram-канале.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил надежду, что после встречи канцлера ФРГ Шольца с главой РФ Путиным сложившаяся на территории Европы ситуация может стабилизироваться. При этом кризис во взаимоотношениях между Россией и странами Запада также имеет шансы на урегулирование.