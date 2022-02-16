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Елена Вяльбе призналась, что счастлива бронзе в командном спринте по лыжам

Спорт
/ Обновлено: 16 февраля 2022 14:41
Елена Вяльбе призналась, что счастлива бронзе в командном спринте по лыжам

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась своими эмоциями после гонки в командном спринте. Россияне Александр Третьяков и Александр Большунов стали бронзовыми призерами на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмены на протяжении большей части гонки были одними из главных претендентов на золото, однако неудачное падение Александра Третьякова практически лишило шансов сборную России побороться за победу в соревнованиях. Однако президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что довольна результатом спортсменов.

«У нас сегодня есть медали — не надо уж этому огорчаться. Я рада, счастлива и горда», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Также Вяльбе подчеркнула, что если бы Александр Большунов и Александр Третьяков бежали бы в первом полуфинале, то шансов на золото было бы гораздо больше. Однако, несмотря на это, глава ФЛГ осталась довольна результатами, показанными российскими лыжниками.

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