Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины с вирусоподобными частицами

Министерство здравоохранения России одобрило проведение I–II фаз клинических исследований вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP).

Работой в этом направлении займутся сотрудники центра Гамалеи. Информация о выдаче разрешения доступна в государственном реестре Минздрава РФ. Центр Гамалеи намерен привлечь к исследованиям добровольцев от 18 до 55 лет. Они нужны «для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата — вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2)». Сроки завершения двух фаз испытаний пока не сообщаются.