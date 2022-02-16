Лавров указал на невоспитанность Запада на фоне истерии о «вторжении» России на Украину

Действия Запада на фоне возможного «вторжения» России на Украину являются признаком отсутствия воспитания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат назвал поведение Запада истерией. По его словам, другие страны пытаются втолковать Москве, как ей следует вести себя на своей территории. Это является показателем отсутствия воспитания.

«В том, что касается вашего наблюдения за продолжающейся «истерией», конечно, нас это сильно, я бы не сказал забавляет, но вызывает недоумение, глубокое недоумение», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам российско-бразильских переговорах.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не станет инициатором войны. При этом Москва не позволит игнорировать ее интересы в сфере безопасности.