Депутата Буданова исключат из «ЕР» в случае его виновности в смертельном ДТП

Крымского депутата Игоря Буданова, подозреваемого в смертельном наезде на пенсионерку в Симферополе, ждет исключение из «Единой Росси», в случае доказательства его вины. Соответствующее заявление сделал замсекретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий выразил уверенность в том, что действиям крымского депутата при ДТП будет дана «самая принципиальная» оценка.

«Любое совершение членом партии проступка, преступления, а тем более такого серьезного деяния, как бегство с места ДТП, дезинформирование органов правопорядка, конечно, будет основанием для исключения из партии и других мер реагирования. Уверен, что коллеги в крымском отделении с этим принципиально разберутся», — заявил Хинштейн.

Напомним, что авария произошла вечером 14 февраля на улице Ленина в Симферополе. Буданов на BMW сбил 73-летнюю пенсионерку, после чего скрылся с места ДТП. Когда пострадавшую нашли, ее состояние было критическим, в больнице бабушка скончалась в результате полученных травм.