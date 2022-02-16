Назван регион России, лидирующий по количеству злостных должников

Кубань стала лидером по количеству граждан, задолжавших банкам. В 2021 году судебные приставы наложили взыскание на более полумиллиона жителей Краснодарского края, заявили специалисты экспертно-аналитического центра «Юг».

По итогам прошлого года Краснодарский край лидирует по числу взысканий с неплательщиков в пользу банков: по данным ФССП, всего в регионе было зарегистрировано 582 тысячи должников. Не сильно отстает Башкирия, где задолжавших аж 452 тысячи человек. На третьем месте Красноярский край — официально там 390 тысяч неплательщиков.

Эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за высокой закредитованности граждан и ускорившейся инфляции, но причины лидерства трех конкретных российских регионов подробно не объясняются. Годом ранее Кубань оказалась на первом месте по количеству жителей, которые не могут выехать из России из-за долгов — таких граждан в регионе оказалось около 381 тысячи.

В 2021 году с физических лиц в России взыскали в пользу банков 185,2 миллиарда рублей. Это максимальный показатель за время ведения статистики ФССП, начиная с 2012 года.

Ранее судебные приставы Башкортостана провели очередной аукцион по продаже автомобилей должников. Подробнее — в нашей статье.