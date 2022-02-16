Песков призвал Байдена отказаться от угроз в обращении к россиянам

Обращение президента США Джо Байдена к россиянам было бы приятнее слушать без резких высказываний. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в заявлении главы Белого дома нет ничего предосудительного. По его словам, обращение больше бы импонировало гражданам РФ без постоянных угроз.

«И, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», — сказал Дмитрий Песков во время брифинга.

Джо Байден 15 февраля заявил, что не считает россиян врагом США. По его словам, он не думает, будто бы они хотят войны с Украиной.