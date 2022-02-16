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Тобольский учитель биологии попросил восьмиклассников рассчитать скорость остывания трупа

Общество
Тобольский учитель биологии попросил восьмиклассников рассчитать скорость остывания трупа

Ученикам восьмого класса из Тобольска предложили рассчитать скорость остывания трупа. Фотографию с текстом задачи опубликовал отец одного из школьников.

Восьмиклассниками предложили вычислить время, за которое остынет тело покойника. Директор школы отметила, что подобное задание способствует развитию нескольких направлений знаний у ребят, в том числе в области функциональной грамотности и математики, пишет портал 72.ru.

«В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 градусов в час?» — сказано в задаче.

По словам главы учебного заведения, учитель биологии заранее посоветовалась с психологом. Тот подчеркнул, что такая тема не окажет негативного воздействия на ребят. Самим восьмиклассникам задача понравилась, а некоторые смогли рассчитать время алиби вплоть до минуты.

Детская непосредственность и фантазия в связке с современными технологиями приводит к удивительным открытиям. Технопарк «Изобретариум» в Реутове способствует появлению новых гениев, передает телеканал «360».

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