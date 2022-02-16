«Какой позор»: губернатор Куйвашев отреагировал на избиение двух женщин бандой мигрантов

Группа подростков-мигрантов избила двух жительниц Екатеринбурга на улице Пехотинцев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться со злоумышленниками.

Глава региона сообщил, что две женщины являются не единственными пострадавшими от этой банды. Преступники регулярно пристают к девушкам, воруют телефоны и совершают прочие правонарушения.

«Лица прикрывают — какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские. И за такое любому — подростку и взрослому — грозит уголовная ответственность. И никаких других законов здесь не будет. А если им не нравится, значит, они не должны жить в нашей стране», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Куйвашев также попросил всех, кто пострадал от действий этой компании, откликнуться на публикацию: «Пишите мне в личные сообщения, я разберусь».

Напомним, вечером 11 февраля пятеро агрессивных юношей начали приставать к пассажирке автобуса. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее на остановке. В результате злоумышленники избили обеих женщин. Одна из них получила перелом, теперь пострадавшей необходимо хирургическое вмешательство. Ее дочке врачи диагностировали сотрясение мозга. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.