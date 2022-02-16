Бронзовый призер ОИ Терентьев упал во время командного спринта в Пекине

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев упал на втором этапе командной эстафеты в Пекине. Спортсмен представляет Россию вместе с Александром Большуновым.

Инцидент произошел в полуфинале командной эстафеты по лыжным гонкам среди мужчин. На данный момент сборная России продолжает лидировать в соревнованиях, опережая своих ближайших соперников на шесть секунд.

Ранее Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами зимних Олимпийских игр в Пекине в командном спринте. Победили в данной дисциплине представительницы Германии, серебро взяла сборная Швеции.