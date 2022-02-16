Песков напомнил о Минских соглашениях на фоне обращения Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Признание Луганской и Донецкой народных республик не коррелирует с Минскими соглашениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что глава государства Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР. По его словам, лидер принял к сведению запрос. Песков также ответил на вопрос, какие действия будут предприниматься после обращения.

«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин отреагировал на обращение Госдумы по вопросу республик. По его словам, сейчас следует исходить из нереализованных возможностей по исполнению Минских соглашений.