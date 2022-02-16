Кедми: беседы Путина с Лавровым и Шойгу по гарантиям безопасности «заставили понервничать» США

Беседа президента России Владимира Путина с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу заставила коллективный Запад понервничать. Так считает бывший руководитель израильских спецслужб и военный эксперт Яков Кедми.

Российский лидер поинтересовался мнением главы Форин-офиса РФ о дальнейшей судьбе переговоров с США по гарантиям европейской безопасности. По мнению Лаврова, Вашингтону необходимо время. Так одна фраза президента России заставила США и страны Запада сильно понервничать.

При этом большую часть обсуждения Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу по вопросу военно-технического ответа Москвы не обнародовали.

Кедми подчеркивает, что не может предугадать результаты бесед политиков. Но при этом эксперт считает, что России нужно отступить от миролюбивой политики в отношении Вашингтона.

«Очень интересно была построена беседа Путина с Шойгу. О военно-техническом ответе на демарш США ясно, что они говорили один на один, просто эти тезисы пока не были обнародованы, потому что они требуют подготовки и проработки. А вот эта фраза Путина, которая была сказана Лаврову: «Вы считаете, что есть еще о чем с ними говорить?». Я думаю этот вопрос заставил сильно понервничать США. А скрытая часть разговора с Шойгу лишь усугубила состояние американцев», — говорит Кедми в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Сайт 360tv.ru сообщает, что ранее во время учений в районе Курил военные РФ нашли иностранную подводную лодку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что она предположительно принадлежит США.