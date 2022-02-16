Песков заявил, что в Кремле «ночь вторжения» прошла спокойно

Ночь в Кремле прошла спокойно на фоне британских анонсов о «вторжении» России на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что все спокойно спали. По его словам, утром сотрудники по-деловому приступили к рабочему дню.

«Ночь в администрации президента прошла в штатном режиме, спокойно спали. По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что британский таблоид The Sun отредактировал статью о возможном «вторжении» на Украину. Газета Mirror не вносила изменений в свой материал, однако опубликовала новую публикацию о несостоявшемся «нападении».