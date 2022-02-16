Женская сборная России по лыжам стала бронзовым призером в командном спринте

Женская сборная России по лыжам выиграла бронзовые медали в командном спринте на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. За команду, выступавшую под флагом ОКР, выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Победителями женской эстафетной гонки стали представительницы команды Германии. Серебряные медали завоевали шведские лыжницы. Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее женская сборная России по биатлону стала серебряным призером командной эстафеты 4х6 километров. За команду Олимпийского комитета России выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.