Лососевая путина на Дальнем Востоке в 2022 году рискует стать самой плохой за последние 12 лет

Ученые ожидают в 2022 самый низкий уровень лососевой путины за последние 12 лет, сообщение об этом появилось на сайте правительства Камчатского края.

Общий объем вылова тихоокеанских лососей по прогнозам может составить 264 тыс. тонн, об этом в своем докладе сообщила руководитель департамента анадромных рыб России ФГБНУ «ВНИРО» Альбина Канзепарова.

Первое место по уровню вылова в 2022 будет за Камчаткой, предполагается, что регион добудет 137 тыс. тонн рыбы. На втором месте Сахалин, на третьем — Хабаровск.

В 2021 году в лососевом промысле на Камчатке принимали участие 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов и было организовано любительское рыболовство на 80 участках. Рыбаки добыли 440 тыс. тонн лосося.