Mirror: ночного «нападения» России на Украину не произошло

Дедлайн «вторжения» России на Украину истек. Об этом заявили британские журналисты в материале для газеты Mirror.

Зарубежное СМИ опубликовало статью о несостоявшемся «вторжении» России на Украину. Как уточнили авторы, ночного «нападения» не произошло. Журналисты связывают это с переговорами министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которые ожидаются 16 февраля.

«Встреча пройдет на фоне того, как (президент России. — Прим.ред.) Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО», — говорится в сообщении Mirror.

Ранее британский таблоид The Sun также распространил статью о «вторжении». В итоге в газете написали о тишине и ясном небе над Киевом. Западные политики и пресса ожидали российского «нападения» в ночь на 16 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильники, чтобы убедиться в ложных сообщениях западных государств.