Иностранец ранил ножом двух полицейских при задержании на юге Москвы

Гражданин Таджикистана напал с ножом на двух сотрудников полиции при задержании в Москве. В результате стражи порядка получили ранения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из злоумышленников, предположительно уроженец Таджикистана, во время задержания напал с ножом на полицейских. Двое получили ранения», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 15 февраля на Медынской улице. Несмотря на случившееся, правоохранителям удалось задержать 23-летнего злоумышленника и привезти его в участок. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Информация об их состоянии не поступала. Расследование случившегося продолжается.