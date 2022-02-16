В Китае назвали разумными действия России во время провокации США у Курил

Китайские аналитики нашли ответ на вопрос, как российские военные смогли с точностью определить тип подлодки США «Вирджиния», которая 12 февраля нарушила границы РФ в районе Курильских островов. По убеждению экспертов, вычислить субмарину удалось благодаря кораблю «Маршал Шапошников».

Китайцы сообщили, что не так давно этот морской страж побывал на ремонте и был модернизирован. Поэтому теперь хоть формально он и относится к классу фрегатов, по возможностям не уступает многим эсминцам. Таким образом, распознать глубоководных нарушителей экипажу корабля помогли усовершенствованные средства обнаружения и радиолокационного контроля.

То, что в российские владения вторглась именно «Вирджиния», стало понятно и по так называемым «голосовым отпечаткам», которые уже имелись в базе ВМФ РФ. Обозреватели из КНР считают, что Россия на сегодняшний день располагает огромным количеством подобных опознавательных характеристик, что позволяет определить тип судна противника почти сразу.

ru.wikipedia.org / Общественное достояние

Кроме того, аналитики объяснили, почему после обнаружения незваных гостей российские военные не стали применять активный гидролокатор, который дал бы американцам понять, что они обнаружены, а сразу применили «спецсредства». Дело в том, что неподалеку находились субмарины РФ, принимавшие участие в учениях Тихоокеанского флота, а потому, отметили в КНР, командир «Маршала Шапошникова», находясь в непростых условиях, повел себя профессионально и разумно.

В данном случае речь шла о запуске сигнальных бомб малой мощности. Они не угрожают безопасности подлодки, но ясно дают понять ее пассажирам, что корабль уже находится под прицелом.

Напомним, инцидент в Тихом океане произошел неподалеку от острова Уруп, который является частью Курильской гряды. Прямо во время учений американская субмарина зашла в российские воды, проигнорировав требования покинуть территорию, и ретировалась лишь после применения спецсредств. В США факт грубого нарушения международного законодательства до сих пор отрицают.