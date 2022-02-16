В Китае назвали разумными действия России во время провокации США у Курил

Китайские аналитики нашли ответ на вопрос, как российские военные смогли с точностью определить тип подлодки США «Вирджиния», которая 12 февраля нарушила границы РФ в районе Курильских островов. По убеждению экспертов, вычислить субмарину удалось благодаря кораблю «Маршал Шапошников».
Китайцы сообщили, что не так давно этот морской страж побывал на ремонте и был модернизирован. Поэтому теперь хоть формально он и относится к классу фрегатов, по возможностям не уступает многим эсминцам. Таким образом, распознать глубоководных нарушителей экипажу корабля помогли усовершенствованные средства обнаружения и радиолокационного контроля.
То, что в российские владения вторглась именно «Вирджиния», стало понятно и по так называемым «голосовым отпечаткам», которые уже имелись в базе ВМФ РФ. Обозреватели из КНР считают, что Россия на сегодняшний день располагает огромным количеством подобных опознавательных характеристик, что позволяет определить тип судна противника почти сразу.
Кроме того, аналитики объяснили, почему после обнаружения незваных гостей российские военные не стали применять активный гидролокатор, который дал бы американцам понять, что они обнаружены, а сразу применили «спецсредства». Дело в том, что неподалеку находились субмарины РФ, принимавшие участие в учениях Тихоокеанского флота, а потому, отметили в КНР, командир «Маршала Шапошникова», находясь в непростых условиях, повел себя профессионально и разумно.
В данном случае речь шла о запуске сигнальных бомб малой мощности. Они не угрожают безопасности подлодки, но ясно дают понять ее пассажирам, что корабль уже находится под прицелом.
Напомним, инцидент в Тихом океане произошел неподалеку от острова Уруп, который является частью Курильской гряды. Прямо во время учений американская субмарина зашла в российские воды, проигнорировав требования покинуть территорию, и ретировалась лишь после применения спецсредств. В США факт грубого нарушения международного законодательства до сих пор отрицают.