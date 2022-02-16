АО «Автодор» должно отремонтировать дороги в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Соответствующее предписание выдала местная прокуратура, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты выявили многочисленные нарушения на перекрестках Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и улицы Пушкинской, на съезде с Киевского шоссе в сторону Санкт-Петербурга, а также на Красносельском шоссе и Волхонской развязке при съезде на Киевское шоссе. Состояние этих участков не соответствует техническим регламентам.

Образовавшиеся ямы угрожают безопасности участников дорожного движения. В прокуратуре считают, что выбоины могут привести к травмированию и смерти людей.

Петербург считается одним из самых загруженных автомобилями городов в России. Причинами этого являются плотная застройка и проблемы с доступностью метро. Ненадлежащее состояние дорог только усугубляет положение.

Немаловажную роль в этом вопросе также играет халатность губернатора Северной столицы Александра Беглова. Из-за его безответственности Петербург уже третий месяц утопает в снегу, что приводит к многочисленным автомобильным авариям, пробкам и травмированию горожан.