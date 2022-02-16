Труп подозреваемого в мошенничестве 19-летнего иностранца нашли в СИЗО на юге Волгограда

В Волгограде на территории СИЗО № 4 найден труп 19-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

«Парень сидел в камере с другим подозреваемым. Смерть наступила в результате механической асфиксии», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в Красноармейском районе. После проверки выяснилось, что погибшего должны были экстрадировать на родину. Другие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Причина произошедшего пока неизвестна.