Пушков провел параллели между «вторжением» России и «пробиркой Пауэлла»

Фейк с «вторжением» России на Украину 16 февраля занял место в истории информационных войн. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, в антироссийской пропаганде о «нападении» Москвы на Киев приняли участие как крупные СМИ, так и политики и сотрудники разведки стран Запада.

Эта кампания против РФ стала одной из мощнейших атак на медиаполе. Пушков сообщил, что фейковую историю с «наступлением» России на Украину можно поставить в один ряд с пробиркой Колина Пауэлла.

«Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется, безусловно, в истории мировой политики. Как пробирка Пауэлла, например. В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил...», — перечисляет российский сенатор.

Ранее журналисты The Sun, назвавшие точное время «вторжения» Москвы в Киев, переписали статью о возможном «нападении». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично попросила западные СМИ огласить весь «график» вторжений российской стороны, сообщают на сайте 360tv.ru.