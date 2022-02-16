Женская сборная России стала серебряным призером Олимпиады в эстафетной гонке

Женская сборная России по биатлону стала серебряным призером 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине в эстафетной гонке. Команду ОКР представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Российская команда первый этап эстафетной гонки завершила на промежуточном седьмом месте. Далее Кристина Резцова продемонстрировала хорошую скорость на трассе и великолепную стрельбу. Благодаря выступлению спортсменки сборная России перед третьим этапом располагалась на первом месте. Однако Светлана Миронова на третьем отрезке допустила несколько промахов, из-за которых ей пришлось отправиться на на штрафной круг. Эстафету завершала Ульяна Нигматуллина.

Победителем эстафетной гонки стала женская сборная Швеции. Бронзовые награды завоевали спортсменки из германии. На данный момент сборная России занимает девятое место в неофициальном медальном зачете. В активе российских атлетов 20 наград разного достоинства.