МОК опроверг заявление бегуньи Ричардсон о двойных стандартах после допуска Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на критику американской бегуньи Ша'Карри Ричардсон, негативно высказавшейся о решении допустить Камилу Валиеву к личному турниру Олимпиады. Спортсменка сочла постановление CAS несправедливым.

После решения по делу Валиевой бегунья упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в двойных стандартах. По словам главы пресс-службы МОК Марка Адамса, случай каждого спортсмена индивидуален, и ситуации с пробами россиянки и Ричардсон несопоставимы, поэтому о несправедливости решения не может идти речи.

«Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Ее отстранили на месяц. Между двумя этими случаями нет ничего общего», — объяснил он во время разговора с журналистами.

В прошлом году допинг проба Ша'Карри Ричардсон оказалась положительной. Из-за этого американскую бегунью не допустили к Олимпиаде в Токио. Спортсменка была уверена, что к ней предвзято отнеслись из-за цвета кожи.