Роскомнадзор рассмотрит санкции против компаний, которые не открыли представительство в России

Санкции для компаний, не выполнивших требования закона о «приземлении» рассмотрят в Роскомнадзоре до конца февраля.

Ведомство обсудит меры понуждения в отношении корпораций, которые не открыли представительств в России , сообщил замглавы РКН Вадим Субботин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«К тем компаниям, которые не начали процедуры по "приземлению", мы будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — заявил Субботин.

Законом предусмотрено восемь мер понуждения, напомнил глава ведомства. Он указал на компании, которые частично выполнили требования. Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» вступил в силу 1 января 2022 года.