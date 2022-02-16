Сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал ОИ

Мужская сборная России по хоккею победила команду Дании в четвертьфинале олимпийского турнира со счетом 3:1. Голами в составе ОКР отметились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Подопечные Алексея Жамнова активно начали первый период и сразу же начали большое количество времени проводить в зоне датчан. Однако дивиденды из этого россиянам удалось извлечь только в конце первого периода благодаря точному броску капитана команда Вадима Шипачева. Во втором периоде Дания получила шанс на реализацию лишнего. Шайбу в ворота Ивана Федотова забросил Франс Нильсен. Под занавес двадцатиминутки сборную России вывел вперед Никита Нестеров. В конце третьего отрезка матча команда Алексея Жамнова заработала большинство, которое реализовал защитник Вячеслав Войнов.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Соперник подопечных Алексея Жамнова определится позднее.