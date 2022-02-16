Депутат Госдумы Милонов предложил способ борьбы с бродячими собаками

Единая система учета и контроля домашних собак должна быть введена в России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Случаи нападения бродячих собак на людей участились в стране. В связи с этим необходимо принимать какие-то меры, которые бы защитили граждан от животных, передает RT.

Милонов отметил, что все бездомные собаки когда-то имели хозяев, но остались на улице по вине безответственных владельцев. Депутат считает такое отношение к питомцам недопустимым. Поэтому с людьми, которые хотят завести четвероногого друга, необходимо проводить собеседования в рамках новой единой системы.