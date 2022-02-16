Словацкая сборная обыграла США по буллитам и вышла в 1/2 финала ОИ-2022

Мужская сборная Словакии по хоккею одержала победу над США в четвертьфинальном матче 24-й зимней Олимпиады.

Бросок Петера Цегларика в серии буллитов принес сборной Словакии победу над США в игре 1/4 финала мужского хоккейного турнира ОИ-2022. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2. Сборная Словакии стала первым полуфиналистом пекинской Олимпиады. Ее соперник по следующей игре определится позже.

В мужском хоккейном турнире в рамках ОИ-2022 участвуют 12 национальных команд. Финал соревнований пройдет 20 февраля. Сборная России является действующим победителем мужского хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.