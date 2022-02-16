«Начните с себя». Россияне предложили депутатам первыми отказаться от зарплаты ради признания ЛДНР

В Федерации профсоюзов РФ ответили на недавнее заявление депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева, утверждающего, что народ России готов отказаться «от 13-й зарплаты» ради признания независимости ДНР и ЛНР.

«Было бы правильнее начать с себя, отказаться от думской заработной платы и посмотреть, что будет», — сообщил «Газете.ру» замглавы Федерации профсоюзов Александр Шершуков.

Ранее большинство депутатов ГД (351 человек) одобрило проект обращения к Владимиру Путину о признании ЛДНР. Авторами инициативы выступили коммунисты, предлагающие президенту подписать документ даже без предварительных консультаций с МИД РФ.

В ходе обсуждения депутат Тайсаев поспорил с коллегой от «Новых людей» Антоном Ткачевым: последний засомневался, что граждане РФ готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» из-за западных санкций, которые могут последовать за признанием Россией суверенитета самопровозглашенных республик Донбасса.

«Я уверен, что народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — парировал Тайсаев.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Минута славы

Политологи полагают, что постановление за авторством КПРФ создавалось не в кулуарах партии, а «в других влиятельных кабинетах». На это намекает как единогласное голосование депутатов «за», так и аналогичный проект от «Единой России», незначительно отличающийся от инициативы коммунистов. Поставленный ребром вопрос о признании ЛДНР может стать инструментом давления России на власти Украины.

Так или иначе, глашатаем резонансного проекта выступил именно депутат-коммунист от Северной Осетии Тайсаев, ранее не замеченный в публичной политике. Его слова ожидаемо спровоцировали негодование пользователей соцсетей, но в руководстве родной республики парламентария поддержали.

«Возможно, отвечая на заданный вопрос утвердительно, Казбек Тайсаев вспоминал все то, что происходило у нас, в 2008 году. <…> Стоял ли тогда вопрос "холодильника и 13-й зарплаты" перед осетинами?» — вопрошает депутат парламента Северной Осетии Елена Князева.

Однако журналисты не вдохновились упоминанием вооруженного конфликта в Южной Осетии и кинулись публиковать сведения об имуществе и доходах Тайсаева.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Как выяснилось, в случае санкционного давления «затянуть пояса» депутату от КПРФ будет куда проще, чем абсолютному большинству россиян, пусть и сочувствующих жителям ЛДНР. В 2020 году парламентарий заработал 5,6 миллионов рублей (около 470 тысяч рублей в месяц), а в распоряжении его семьи имеется три квартиры, участок в 1400 кв.м, 150-метровый жилой дом и несколько дорогих иномарок.

У каждого политика бывает своя минута славы, констатирует политконсультант Дмитрий Фетисов. Слова Тайсаева задели даже «вечно пассивные профсоюзы», а в упрек парламентарию теперь ставятся не только высокие доходы, но даже совместная работа 35-летей давности с олигархом Михаилом Ходорковским в одном из московских райкомов ВЛКСМ. С таким бэкграундом и неготовностью вести активную публичную деятельность, Тайсаев уже никак не исправит эту историю, уверен эксперт.

«К концу своей политической карьеры [Тайсаев] мог бы запомниться как нетоксичный, спокойный, работающий в тени депутат, но скорее всего запомнится только со своим вчерашним Qu’ils mangent de la brioche [»Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» — французская фраза, символизирующая отрешенность монархов от бед народа, — прим.ред.]. А вы говорите, что в стране нет института репутации», — заявил Фетисов в Telegram.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич назвал предложение о признании ЛДНР «преждевременным и контрпродуктивным», призвав учитывать текущую геополитическую обстановку. Подробнее — в нашей статье.