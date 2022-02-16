Заместитель главы Сургутского района Югры по ЖКХ ушла в отставку

Заявление об увольнении Дины Кузьминой уже подписано главой Сургутского района Андреем Трубецким. Она занимала пост директора департамента ЖКХ с 2016 года.

Заместителя главы Сургутского района по праву считали грамотным управленцем. Чиновник всегда доходчиво разъясняла решения администрации жителям и журналистам, а также давала подробные, развернутые комментарии. Дина Кузьмина снискала уважение и любовь у местных жителей, передает информационно-аналитический портал Ugra-news.

В сфере жилищного хозяйства Дина Кузьмина работала с 2012 года. В Сургутском районе занимала пост директора департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи с 2016 года.