«Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова попросила западные СМИ огласить график «вторжений» РФ

Журналистам западных СМИ нужно огласить график «вторжений» России на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского Форин-офиса обратилась к американским и британским изданиям в своем Telegram-канале.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — пишет Захарова.

Ранее президент США Джо Байден в ходе саммита с главами стран Запада заявил, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля. Позже в британском издании The Sun назвали точное время «нападения». На сайте 360tv.ru сообщают, что читатели английской газеты Daily Mail высмеяли информацию СМИ о времени «атаки» Москвы на Киев, которой в результате не произошло.