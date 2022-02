«Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова попросила западные СМИ огласить график «вторжений» РФ

Журналистам западных СМИ нужно огласить график «вторжений» России на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского Форин-офиса обратилась к американским и британским изданиям в своем Telegram-канале.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — пишет Захарова.