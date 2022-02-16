Доктор наук Жемчугов сообщил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Москве может улучшиться в скором времени, сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Столица вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Число зараженных пойдет на спад, однако нужно иметь в виду, что люди могут болеть COVID-19 повторно. Для составления более правильной картины об эпидемиологической обстановке необходимо сравнить число положительных результатов анализов на коронавирус с общим количеством тестирований, отметил эпидемиолог.

«Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные», — добавил Жемчугов в комментарии РИА Новости.

Защитить свое здоровье в период пандемии поможет массовая вакцинация, которая проходит во всех регионах России с января 2021 года. Минздрав РФ зарегистрировал шесть препаратов, среди которых «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».