Владимир Зеленский обратился к украинцам в день единения

Украинцы едины в желании жить в мире. С таким заявлением в день единения выступил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства обратился к соотечественникам и поздравил их с днем единения. Зеленский записал видеоролик в рамках телемарафона. В 08:00 по местному времени на украинском ТВ прозвучал гимн страны.

«Сегодня важный день – день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем единения, сине-желтые», — говорится в поздравлении президента.

День единения утвердили 14 февраля. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Во всех населенных пунктах на сооружениях 16 февраля ожидается поднятие флага Украины.